Bordalás, sobre si es el “pequeño Mourinho”: “Me sorprende ese calificativo”

José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este jueves en rueda de prensa, en la víspera de enfrentarse al Ajax en la Liga Europa, que le sorprende que desde los Países Bajos le denominen como el “pequeño Mourinho”.

“Me ha sorprendido ese calificativo. No me gustan que me comparen con nadie. Yo soy Bordalás y me hace mucha gracia. En cuanto a las etiquetas, ya estamos acostumbrados. De alguna manera, es una manera de condicionar a los profesionales del arbitraje y esperemos que no sea así. Y si dicen eso, es que están preocupados. Me gusta”, aseguró.

Bordalás dejó claro que el favorito en la eliminatoria es el Ajax por su historia y por el nivel que está mostrando en las últimas temporadas. Para el técnico alicantino, ambos equipos disputarán una eliminatoria bonita que será “la más interesante” de los dieciseisavos de final.

“Estamos haciendo una magnífica temporada en Liga. Vamos terceros y ellos son los semifinalistas de la Champions League. Ellos son favoritos por su historia y por el nivel de las últimas temporadas. Son un histórico que están acostumbrados a jugar estos partidos”, declaró.

“Ilusión, siempre. No va a ser fácil. Pero siempre hay posibilidades. Confiamos mucho en los chicos. El equipo confía en lo que estamos haciendo. Hemos dado muestras de que somos un equipo capaz de hacer grandes partidos ante equipos de un alto nivel. Nos enfrentamos ante equipos de un altísimo nivel como Real Madrid, Barcelona, Betis, Sevilla… les respetamos mucho pero estamos convencidos de que vamos a hacer un gran partido”, agregó.

Asimismo, dijo que una de las principales cualidades del Ajax es las buenas individualidades que tiene en su equipo y el gran nivel ofensivo del conjunto neerlandés. “Además en conjunto están muy bien y son muy osados y atrevidos”, agregó.

Cuestionado por qué siente al jugar contra el Ajax, señaló que para él, como técnico del Getafe, “es una ilusión enorme” encontrarse en una eliminatoria de Liga Europa ante un equipo como el dirigido por Erik ten Hag.

“Se ha hecho un magnífico trabajo y es un premio para un club modesto después de hacer una magnífica temporada. Es un premio para los chicos. Para muchos de ellos es su primera experiencia en competición europea. Trabajamos para conseguirlo. Tenemos una gran oportunidad. El ambiente que se está viviendo en la ciudad es muy bonito. Queremos estar como profesionales en estos partidos”, indicó.

“El hecho de estar aquí es algo increíble e importantísimo. Nunca sabes si es mejor jugar el primero de local o de visitante. Vamos a intentar poner en dificultades al Ajax e intentaremos ser nosotros con nuestras señas de identidad. Intentaremos un buen resultado en la ida y luego a partir de ahí veremos que nos depara el partido de vuelta”, apuntó.

Por último, habló sobre uno de sus ídolos: “Me ha inspirado Cruyff desde niño. Recuerdo que intentaba analizarle como futbolista cuando era un niño. Ha sido siempre mi ídolo. Luego como técnico me fijé muchísimo en él. Fue un técnico que tuvo la capacidad de sacar el máximo rendimiento a prácticamente todos los jugadores que dirigía y que quizá muchos de ellos no tenían el talento. Él tuvo la capacidad de maximizarlas. Es un referente para mí”, concluyó.

EFE