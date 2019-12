Bale vuelve a ejercitarse aparte en el segundo entrenamiento de la semana

El Real Madrid completó su segundo entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva de Valdebebas con la vista puesta en el partido del sábado (13:00 horas CET) contra el Espanyol en el Santiago Bernabéu en una sesión en la que el galés Gareth Bale no se ejercitó junto al resto de sus compañeros y compaginó trabajo en el gimnasio y sobre el césped.

El ‘11’ tampoco pudo estar a las órdenes del francés Zinedine Zidane este martes, cuando solo se ejercitó en el interior de las instalaciones, y hoy es protagonista ya que ha hablado por primera vez sobre los pitos recibidos en el Santiago Bernabéu tras posar con la bandera de su país con un mensaje escrito que decía “Gales. Golf. Madrid. En ese orden”.

“La primera vez que pasa es un poco desconcertante”, respondió Bale sobre los famosos silbidos en una entrevista con la cadena británica BT Sport. “No sabía cómo lidiar con ello, pero según me he hecho mayor, ha pasado alguna vez más y entiendes cómo tienes que lidiar con ello. (El Bernabéu) es el mejor sitio para que te piten si no lo haces bien”, declaró.

Zidane volvió a tener las bajas del belga Eden Hazard, el colombiano James Rodríguez y los españoles Lucas Vázquez y Marco Asensio, que siguen avanzando en sus respectivos procesos de recuperación y no se espera que ninguno esté disponible para el partido contra el Espanyol de la 16ª Jornada de LaLiga Santander.

El entrenamiento estuvo compuesto por ejercicios de circulación de balón y presión y trabajo táctico y finalizó con partidos en un campo de reducidas dimensiones, según informó el club en un comunicado. Junto a los componentes del primer equipo disponibles, el técnico galo contó con Castilla Altube, Fidalgo, Belman y Fran García, del Castilla.

El Real Madrid volverá mañana jueves a los entrenamientos, también en sesión matutina, para seguir preparando el encuentro del sábado.

EFE