Argentino Passerini sorprendido por cantidad de goles que se anotan en México

El argentino Lucas Passerini, delantero de Cruz Azul mexicano, afirmó este viernes que le gusta y sorprende la cantidad de goles que se anotan en el fútbol mexicano.

“Me sorprende la ida y vuelta de cada juego, que los partidos no terminan 0-0, a nosotros nos ha pasado en Toluca que puedes ir ganando 3-2 y terminamos empatando a tres, es muy atractivo porque hay muchos goles en cada juego”, confesó el delantero en conferencia de prensa.

Passerini, de 25 años, llegó como refuerzo de Cruz Azul para el torneo de Clausura. Jugaba en el Palestino de la liga chilena en la cual tuvo referencia de la liga mexicana gracias al chileno Ivo Basay, su técnico en el conjunto andino.

“Por Basay sabía de la exigencia de este club que hace tiempo no sale campeón y me gustó el reto, estoy acá para ayudar al equipo, para hacer goles, pero lo primordial es el equipo, trabajar para ganarme una oportunidad y estar preparado para lo que venga”, subrayó Passerini.

El delantero reconoció en Ivo Basay una influencia que lo ayudó a ser un mejor delantero y a manejar la presión.

“Creo que Ivo Basay me quiere mucho y yo lo admiro, me enseñó mucho desde mi llegada a Palestino, le aprendí cuando no me salían los goles y me ayudó a tranquilizarme a manejar la presión, a mejorar en lo que soy”, declaró.

Passerini se definió como un delantero al que le gusta jugar metido en el corazón del área ese los rivales.

“Soy un delantero que me gusta meterme entre los centrales, puedo ayudar al equipo para darle aire, un delantero tiene que convertir, hacer goles y eso intentaré para Cruz Azul”, agregó.

El argentino reconoció que el partido de este sábado ante los Tigres UANL será complicado.

“Tigres va a ser difícil, vendrá a dar un extra y nosotros buscaremos contrarrestarlos con buen fútbol, hacer lo que hemos hecho en los últimos partidos, preocuparnos por nosotros y no fijarnos en los que Tigres haga o deje de hacer”, explicó.

Cruz Azul marcha en el sexto lugar del Clausura con 10 puntos.

