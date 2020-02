América rotará el plantel contra Comunicaciones, pero jugará “a tope”

El entrenador del América mexicano, Miguel Herrera, aseguró este martes en Guatemala que rotará al plantel para enfrentar al Comunicaciones en el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El ‘Piojo’ aseguró que, más allá de las modificaciones que haga mañana contra los Cremas, jugará “a tope” este y cada partido de la competencia regional con el fin de llegar a la final y ganar, para conseguir un boleto para el Mundial de Clubes.

Tras concluir la conferencia de prensa el equipo mexicano realizó por la noche el reconocimiento de cancha del estadio nacional guatemalteco Doroteo Guamuch Flores e hizo rondas con toque de balón y centros aéreos a los porteros, sin dejar ver una alineación clara para el duelo.

El segundo portero de las Águilas, Óscar Jiménez, acompañó a Herrera a la comparecencia ante los medios e indicó que el equipo tratará de aprovechar el hecho de que el Comunicaciones “es un equipo que va al ataque y deja espacios”, para hacer daño al rival.

Será un partido disputado, aseguraron portero y entrenador frente a las cámaras, aunque se saben favoritos y con una “responsabilidad” ante afición, historia y “grandeza del club”, como subrayó Jiménez.

Herrera agregó que si bien cada día se “cierra más la brecha del fútbol mexicano con el fútbol centroamericano” y con las islas del Caribe o incluso con la MLS estadounidense, “con todo el respeto que me merece Comunicaciones, que es un equipo grande de Guatemala, el América está obligado a ganar torneos, no aquí en Guatemala”.

Por eso insistió en que su equipo debe “jugar los partidos a tope” de la Liga de Campeones, ya que en “una mala tarde puedes quedar eliminado, no hacer un buen partido, no concentrarte, no tener un equipo que rinda con ese nivel al rival”

El seleccionador mexicano en el Mundial de Brasil 2014 sostuvo que el duelo contra los Cremas es “a ida y vuelta” y con esa idea, de cerrar en casa, es que llegan a Guatemala para “sacar ventaja y finiquitar en México”.

Por su parte, el entrenador argentino del Comunicaciones, Mauricio Tapia, soslayó que el resultado que espera su equipo “es ganar” y advirtió que para eso “hemos trabajado y nos hemos preparado”.

Dijo que ha estudiado al América “de un tiempo para acá” y que es consciente de que las Águilas es un equipo “muy corto, muy solidario, con intenciones muy rápidas con (Sebastián) Córdova y (el argentino Leonardo) Suárez por las bandas y las incisiones del (colombiano Andrés) Ibargüen al centro”.

Los dos clubes llegan al partido tras ganar en sus respectivas ligas en calidad de local: Comunicaciones venció por 1-0 a Mixco (el último clasificado) y América hiló su tercer victoria seguida y derrotó por 2-0 al Atlas.

El último antecedente en Guatemala entre ambos equipos fue un empate 1-1 en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la Concacaf 2014 que, a la postre, ganaría el América -dirigida entonces por el argentino Antonio Mohamed- contra el Impact de Montreal.

EFE