Altintop y el reto de hacer grande la cantera del fútbol turco

El que fuera jugador del Real Madrid y del Bayern Hamit Altintop ha asumido en Turquía el reto de elevar el nivel de sus selecciones inferiores para que el fútbol de este país pueda alcanzar grandes logros.

En una entrevista con la Agencia EFE, el exfutbolista asegura que una de las claves que se ha marcado como responsable de las selecciones inferiores es la de formar a entrenadores para que, a su vez, ayuden a crecer a los jóvenes talentos del fútbol de su país.

Sobre su pasado blanco, se muestra muy agradecido por la oportunidad que tuvo y cree que Iker Casillas “debería terminar su carrera y aprovechar sus experiencias para tener nuevas ideas para nuevos proyectos”, en relación a su posible candidatura para presidir la Federación Española de Fútbol.

Pregunta: ¿Qué significado tiene para Turquía ser el primer país en acoger dos finales UEFA en la misma temporada (Supercopa y Liga de Campeones)?

Respuesta: Estamos muy contentos con esta decisión de la UEFA, es un reconocimiento hacia el fútbol turco. Sabemos la gran responsabilidad que conlleva acoger la final de la Champions 2020.

P: ¿Cómo van los prolegómenos?

R: El estadio está casi listo y sólo quedan algunos detalles para que todo esté terminado. Estambul está acostumbrada a acoger grandes acontecimientos y eso es fundamental para garantizar el éxito de la final, como ya ocurrió en 2005 con la famosa final Liverpool-Milan.

P: La selección turca se ha clasificado para la Euro por segunda vez consecutiva y jugará el partido inaugural de la competición.

R: Para el fútbol turco, es muy importante estar en los grandes torneos. Es fundamental para la afirmación de nuestro fútbol y también para la confianza de todos, tanto del equipo como de la población, que es muy apasionada por su selección. Tenemos una plantilla joven, pero con mucho potencial y confiamos que nuestra cantera siga aportando jugadores de calidad para el fútbol profesional. Estar en las fases finales es muy importante, ya que da experiencia, fundamental para el éxito en los próximos años.

P: Trabajo de la Federación turca para mejorar su fútbol.

R: El foco está puesto en la formación de entrenadores, para que ayuden a los talentos de la cantera. También estamos trabajando con la UEFA en el desarrollo del fútbol de formación en el ámbito del programa UEFA Grow. Sólo si nos preocupamos de nuestros jóvenes es posible tener una selección más competitiva.

P: Jóvenes promesas del fútbol turco y los jugadores más destacados de la absoluta.

R: Tenemos varios jugadores que pueden destacar en la Euro 2020. Cengiz Ünder, Hakan Calhanoglu, Ozan Kabak, Caglar Soyuncu, Cenk Tosun o nuestro capitán Burak Yilmaz.

P:Si volviera a ser futbolista en activo, ¿por qué equipo le gustaría fichar?

R: De pequeño me gustaba el Bayern Múnich y luego tuve la oportunidad de jugar en él durante cuatro temporadas, ganar la Bundesliga en varias ocasiones y estar a punto de ganar la Champions. Por lo tanto, escogería el Bayern.

P:De las cinco grandes Ligas, con cuál se queda

Nunca estuve en la Premier League, pero jugué contra muchos equipos ingleses y fue emocionante. Por lo que veo como espectador, creo que es la mejor.

P: ¿Cuál es su once preferido de los futbolistas en activo?

r: Neuer, Alexander-Arnold, Ramos, Van Dijk, Marcelo, Kanté, Kroos, Pogba, Messi,Cristiano, Neymar.

R:¿Por qué fichó por el Real Madrid?

R: Vestir la camiseta del Real Madrid fue un privilegio. José Mourinho fue clave. Yo estaba sin club y, a causa de mi capacidad para jugar en varias posiciones, Mourinho pensó que podría ser útil y ayudar al equipo. Desafortunadamente, me lesioné de gravedad en la espalda y tuve que pasar por el quirófano, lo que me quitó la posibilidad de tener el éxito que me hubiera gustado. Aun así, fue una experiencia muy importante para mí.

P: ¿Por qué a Mourinho le gusta asumir el papel de malo?

R: Es sencillo de explicar. Es la manera que él utiliza para gestionar las situaciones. Y ser el policía malo es tan interesante e importante como ser el policía bueno. Y convierte las cosas en menos aburridas.

P: ¿Cree que Mou puede ganar este año la Champions con el Tottenham o ve mejor a otros equipos?

R: Creo que ganar la Champions esta temporada será muy difícil: por el rendimiento que el equipo está teniendo, también por la calidad que otros equipos poseen y la poca confianza que el Tottenham demuestra.

P: En una final Madrid-Juve, a quién animaría.

R: Me gusta el fútbol que la Juventus viene haciendo y, sobre todo, el nivel de mis excompañeros. Pero animaría al Real Madrid, por el cariño que tengo a todos los clubes en los que jugué.

P: Cómo fue su relación con Florentino Pérez.

R: Estuve con él hace poco tiempo, en el partido de Champions entre Galatasaray y Real Madrid. Él me saludó de manera efusiva, hasta más que cuando jugaba en el Madrid. Yo me quise marchar del Madrid porque, a causa de la lesión, no tenía demasiadas oportunidades para jugar. Yo siempre jugué por amor al fútbol y no por un club o por dinero.

P: ¿Sigue teniendo relación con Cristiano, Ramos, Benzema, Casillas,…?

R: No mantengo contacto personal con ellos. Cuando coincidimos en eventos, claro que hablamos bastante, puesto que siempre tuvimos una relación de amistad. Siempre he sido muy sociable.

P: ¿Cree que Casillas podrá volver a jugar al fútbol con el Oporto? ¿Le ve como presidente de la Federación Española?

R: Casillas es una leyenda viva. Claro que le deseo lo mejor, espero que recupere lo antes posible. Yo creo que él debería terminar su carrera y aprovechar sus experiencias para tener nuevas ideas para nuevos proyectos. Estoy seguro de que, con un buen equipo a su alrededor, él podrá añadir calidad a muchas instituciones y ser un referente como líder.

EFE