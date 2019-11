0-2. Gales y Bale se aferran a la Eurocopa

Gales, con Gareth Bale como titular, ganó sin sobresaltos en Azerbaiyán (0-2) y amplió sus esperanzas de clasificación para la fase final de la Eurocopa 2020 que debe aún ratificar en el encuentro de la última jornada, en Cardiff contra Hungría, al que debe ganar para lograr el pase.

Bale no juega con el Real Madrid desde el 5 de octubre, ante el Granada. Después se marchó con su selección y regresó lesionado. No ha disputado minuto alguno en su club. Aún así, formó en el once inicial de Ryan Giggs, en un choque decisivo para los intereses galeses.

El futbolista del Real Madrid, que no participaba en un encuentro oficial desde hace treinta y siete días, el 10 de octubre, cuando se lesionó en el choque de su selección con Croacia, estuvo una hora sobre el césped. Estuvo activo y fue sustituido a la hora de partido, con el choque encarrilado, por Aaron Ramsey, del Juventus, que regresó al combinado galés después de haber estado lesionado.

Giggs optó por resguardar al líder del equipo, que se jugará sus opciones en Cardiff, el próximo martes, contra Hungría. Se marchó Bale con 0-2 en el marcador en un duelo sin excesivos sobresaltos.

Antes del descanso Gales ya tenía el partido donde quería. Salió a por todas el equipo de Giggs, que acorraló a su rival en los primeros minutos. La fragilidad defensiva de Azerbaiyán, colista del grupo y que sólo ha sido capaz de sumar un punto (ante Croacia), facilitó la tarea galesa.

A los diez minutos, un córner botado por Harry wilson, muy cerrado y al segundo palo, fue aprovechado, de cabeza, por el delantero del Wigan Kiefer Moore. Fue el 0-1.

Azerbaiyán se estiró. Gales tampoco dio síntomas de seguridad en la zaga y el cuadro local llegó al área rival sin muchas dificultades. Pero flaquea en ataque también el equipo azerí. Un disparo de Qara Garayev por encima del larguero y otro posterior, también inocente, de Araz Abdullayev, pusieron sobre aviso al bloque de Giggs, que amplió su ventaja pasada la media hora.

Fue en un disparo lejano de Daniel James, desde el vértice izquierdo. Su tiro superó al meta Emil Balayev pero dio en el larguero y en el poste. Harry Wilson, atento, aprovechó el rechace y mandó el balón a la red.

Gales dio el marcador por bueno e irrumpió en el campo tras el descanso con la intención de resguardar la ventaja y asegurar los tres puntos. Bale se retiró y Ramsey tuvo minutos. El tanteador pudo ser mayor pero no hubo acierto. Giggs empezó a pensar en el duelo decisivo ante Hungría y el conjunto de Nicola Jucevic en obtener un resultado decoroso.

— Ficha técnica:

0 – Azerbaiyán: Emil Balayev; Pavlo Pashaev, Bahlul Mustafazada, Badavi Guseynov, Anton Krivotsyuk (Tamkin Khalilzade, m.46); Qara Garayev, Richard Almeida, Araz Abdullayev (Agabala Ramazanov, m.64), Dimitrij Nazarov (Javid Huseynov, m.82), Shahriyar Rahimov y Ramil Sheydaev.

2 – Gales: Wayne Hennessey, Connor Roberts, Chris Mepham, Tom Lockyer, Ben Davies; Ethan Ampadu (Will Vaulks, m.88), Harry Wilson, Daniel James (Rabbi Matondo, m.82), Joseff Morrell, Gareth Bale (Aaron Ramsey, m.59) y Kiefer Moore.

Goles: 0-1, m.10: Kiefer Moore. 0-2, m. 34: Harry Wilson.

Árbitro: Deniz Aytekin (GER). Mostró tarjeta amarilla a Ethan Ampadu, Josef Morrell, Connor Roberts y Rabbi Matondo, de Gales y a Dimitrij Nazarov, Ramil Sheydaev, Shahriyar Rahimov y Javid Huseynov, de Azerbaiyán.

Incidencias: encuentro de la octava jornada del Grupo F de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 disputado en el Bakcell Arena de Baku.

