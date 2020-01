¡”#FreeBritney”! Gritan los fans de Britney Spears para que le quiten la tutela que no la deja gastar un solo dólar de su fortuna sin autorización

Fanáticos de la “princecita del pop” Britney Spears gritan en redes sociales “#FreeBritney” pidiendo a los jueces de Los Ángeles que le quiten la tutela a la cantante para que pueda hacer uso de su libre albedrío.

El mundo tiene conocimiento amplio de la tutela que tiene Britney desde 2008 a causa de su crisis psiquiátrica, que la mandó a un instituto especial y le valió la custodia de sus hijos y la prohibición de manejar su fortuna, que pasó a manos de su padre Jamie Spears.

Hoy se llevará a cabo el juicio para mirar si la cantante debe seguir con dicha tutela, que no le deja tomar decisiones financieras o laborales sin la autorización de su padre y el equipo de abogados que ella no eligió y le cuestan un millón de dólares anuales.

Los fanáticos de Britney jamás la han dejado sola y hoy gritan en redes sociales “#FreeBritney“, campaña con la que quieren impulsar a la “princecita” y hacer presión mediática para que la intérprete de “Toxic” vuelva a tener el control de su vida.

Desde el 2008 Britney se encuentra bajo una tutela que no le permite controlar sus decisiones personales, ni económicas. Estas frases del documental For The Record (2008) hoy se encuentran más vigente que nunca. #FreeBritney pic.twitter.com/iavMtzMdO0

— MADAME ❌ (@chrisie_villa) January 22, 2020