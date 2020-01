Fotos y vídeo: Al Youtuber Nicolás Arrieta no le da miedo los abogados de Luisa Fenanda W

El Youtuber e influenciador colombiano, Nicolás Arrieta, hace pocos días realizó un vídeo donde muestra algunos casos de influenciadores señalados de estafar a sus seguidores, allí aparece principalmente la imagen de Luisa Fernanda W en la cual es denunciada por engañar a sus fanáticos en cuatro productos distintos.

Luego de ese estrépito, el abogado de la influenciadora, Julián Quintana, dijo que su cliente emprenderá acciones legales contra las personas que dañaron su buen nombre. Como de costumbre, Nicolás, con su irreverencia le respondió “Es absurdo que pretenda denunciarme por calumnia. Mi correo es público Luisa, puedes enviarme la denuncia por correo. Te doy la dirección de mi casa y oficina, mi número de teléfono para que se lo pongas cuando hagas la denuncia”, dijo.

“Yo no tengo miedo, a mí no me da miedo abogaduchos de quinta, créeme”, enfatizó Arrieta.

Es así como, luego de unos días de este señalamiento por parte de Nicolás Arrieta, Luisa Fernanda W indicó por medio de su red social Twitter que los dineros que le habían llegado estaban siendo regresados y adjunto algunos pantallazos para probarlo.

Aquí está mi respuesta. pic.twitter.com/7U9kNI34q1 — Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) January 21, 2020

Finalmente, Arrieta le dijo a RCN radio que la influenciadora “se defiende de la gente que la ataca y dice que la va a demandar, pero jamás le pide una disculpa a la gente que la sigue, a la gente que cree en ella.(…) Espero que Luisa responda las denuncias que tiene en la Superintendencia.”

Y remató diciendo que el día que sea citado al juzgado por la demanda va a ir con todas las niñas que creyeron en ella.