Fotos y video: ¡Increíble! le pidió ser su dama de honor en su boda, y ella decidió llegar disfrazada de dinosaurio

Un insólito e increíble hecho ocurrió en el estado de Nebraska, Estados Unidos, luego de que la novia le pidió a su hermana que fuera la dama de honor en su boda, y esta aceptó, teniendo en cuenta que era ella quién podía elegir cómo llegar vestida, y de manera divertida llegó disfrazada de dinosaurio.

El matrimonio se llevó a cabo el pasado 10 de agosto, y la mujer debajo del traje de dinosaurio comentó el jocoso momento en sus redes sociales: “cuando eres dama de honor y te dicen que puedes ponerte cualquier cosa que elijas. No me arrepiento de nada”.

Además, la mujer indicó que ella no es muy fanática de los vestidos formales, y por eso agradeció que su hermana la dejó elegir cómo llegar a la boda, y más que lo tomó de la mejor manera: “ella, sabiendo que no soy muy fanática de usar vestidos formales y que probablemente no tendría mucho dinero para comprar algo realmente agradable, me tranquilizó al decirme que podía elegir cualquier atuendo que yo escogiera”. Estas son las imágenes y el video del divertido y amoroso momento.