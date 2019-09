Fotos y video: ¡Insólito! Manuel Turizo puso un número celular para que hablaran con él, pero resultó siendo el de una abuela, que le colapsó el teléfono

El cantante urbano Manuel Turizo ha alcanzado la fama a muy corta edad, y ya cuenta con miles de seguidores en varios países del mundo. El artista comparte con sus seguidores a través de sus redes sociales, pero en su última publicación le comentó a una de sus seguidoras que podía conversar con ella, y le dio un número de teléfono, que no terminó siendo el de él sino el de una abuela, que al ver la cantidad de mensajes quedó sorprendida.

Según se pudo conocer, el número que dio Manuel Turizo en sus redes sociales no corresponde al del artista, sino al de una abuela, que ha recibido al menos 500 mensajes y múltiples llamadas de voz y de video a través de Whatsapp.

Tras publicar el número telefónico, algunas seguidoras le recriminaron porque los mensajes llegaban, pero él no los respondía. La explicación ante esto es que no podrá hacerlo, pues la línea no es de él, sino de otra persona.