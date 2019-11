FOTOS: ¡Tan seductora!, Jessica Cediel presumió su abdomen marcado en la playa

A sus 37 años, la presentadora, de ‘Exatlón Estados Unidos, y modelo Jessica Cediel le subió la temperatura a Instagram con una fotografía en la que presumen su marcado abdomen con bikini negro mientras disfrutaba a la orilla del mar.

VIDEO: Jessica Cediel cautivó con seductor baile en diminuto bikini negro

Pero eso no fue lo único que llamó la atención de sus seguidores, la frase que acompañó el post dejó pensado a sus fanáticos, «utilizar más la cabeza y menos el corazón».

La postal generó cientos de halagos por parte de sus seguidores quienes no tardaron de dejarle piropos como estos: “Estás hermosa, qué cuerpazo y qué clase la que tienes”, “esta foto me paró hasta el corazón”, “reina maravillosa”, “No podría describirte en otra palabra que no fuera: Hermosa”, “ojalá fuera un cangrejo”, entre otros.