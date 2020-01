Silvia Corzo está ¡FELIZ! con sus canas, pero muchos le critican su nuevo look

Silvia Crozo sorprendió con el cambio de look radical que tuvo y a muchos no les gustó, pues dicen que se ve con más edad de la que tiene, sin embargo la presentadora no se cambia por nadie.

“Ya no quiero esconder mi pelo blanco y siento que ya es hora de que se vea de su color natural”, escribió Silvia en la publicación con la que mostró su nuevo look, súper corto y con iluminaciones plata, con la que le da entrada a que reluzcan sus canas.

Pero a varios de sus seguidores no les cayó bien esta nueva imagen. “No, por qué tan corto”, “demasiado cambio extremo”, “te ves con más edad”, son algunos de los pocos comentarios negativos que se ven en la sección de comentarios, entre miles de piropos y mensajes de agradecimiento para Corzo.