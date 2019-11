FOTOS: Senador Roy Barreras mostró las amenazas de muerte que le hicieron supuestos exmilitares

Me dice que le muestre las amenazas. Ya son publicas. Las tiene la fiscalía. Se las mando con gusto y espero su comprensión a pesar de las diferencias ideológicas. Hay gente violenta en todos los extremos. Usted no lo es pero otros si. No hay que desearle el mal a nadie. https://t.co/rKFYkqUA3E pic.twitter.com/7w6S0LonpR

— Roy Barreras (@RoyBarreras) November 12, 2019