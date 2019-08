FOTOS: ¿Se acuerda de Shaira, la niña del Factor XS que cautivó al país? ¡SE CRECIÓ!

La joven cantante Shaira enamoró a todo el país con sus hermosas interpretaciones teniendo tan solo 8 añitos. Ahora tiene 16 y sorprende a sus seguidores con su notorio cambio físico.

Como toda una señorita y con ropa obviamente más juvenil, Shaira despierta todo tipo de reacciones cuando publica fotos suyas en su perfil oficial de Instagram, como esta imagen en la que aparece con una blusa ombliguera de lentejuelas alargadas coloridas, que deja ver su hermosa figura.

“Princesa de Dios, que linda, todos los días más hermosa… Te felicito y admiro”, “yo no sé lo que me pasa, me dan ganas de cantar, será por esa mujer bonita que me hace inspirar” y “eres la reina de mis ojos, haces latir mi corazón”, son algunos de los comentarios que le hacen a la joven en sus publicaciones.