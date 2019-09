FOTOS: Pastel y champaña para Beyoncé en su cumpleaños 38 ¡HAPPY BIRTHDAY ‘QUEEN B’!

La cantante Beyoncé está a un día de cumplir 38 años y desde ya lo está celebrando a lo grande.

Junto a su esposo, el rapero Jay Z, Beyoncé está festejando su cumpleaños número 38, siendo una de las artistas más influyentes e importantes del mundo. En su cuenta oficial de Instagram publicó un carrusel de imágenes en las que aparece en plena celebración y en todas tiene su hermosa sonrisa.

Pastel, champaña, música, luces rojas y cuatro velas son también protagonistas en este festejo, en el que obviamente no faltó el tradicional “happy birthday to you“, que esta ves no entonó nuestra ‘Queen B‘, sino que todos se lo dedicaron a ella.