FOTOS: Luisa Fernanda W arremete contra quienes la critican en pleno homenaje a Legarda en el día que era su cumpleaños

La instagramer y cantante Luisa Fernanda W aprovechó el mensaje que le dedicó a su fallecido exnovio Legarda en el que fue su día de cumpleaños y le puso los puntos sobre las íes a los que la critican por tener un nuevo novio (Pipe Bueno), nueve meses después de la muerte del cantante.

Luisa le dedicó a Legarda varias historias en su cuenta de Instagram donde asegura que ella sabe cuánto lo amó y solo entre ella y él queda todo lo vivido, para después despacharse contra los que dicen cómo es que supuestamente vive y lo que debería hacer.

“Así la gente quiera opinar si lo recuerdo o no, que por qué estoy saliendo con alguien o no, les recuerdo: él fue mi novio, me amó y lo amé, y eso nadie podrá cambiarlo y yo lo puedo recordar cuando lo desee”, se lee en una de las publicaciones que aún están disponibles en su perfil oficial.