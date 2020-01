Fotos: Los nuevos refuerzos de Medellín ya se pusieron la ‘Sagrada’, y están a las órdenes de Aldo Bobadilla

Independiente Medellín está próximo a iniciar la pretemporada, y a las oficinas de la institución ya llegaron los nuevos refuerzos del plantel, dirigido por Aldo Bobadilla, que ya se pusieron la ‘Sagrada’, como le dicen algunos hinchas a la camiseta del equipo, y están a las órdenes del entrenador para comenzar a trabajar.

En sus redes sociales, el DIM indicó que tanto Francisco Flores, como Fede Laurito y Luis Mena, ya están en la ciudad y con su indumentaria lista para trabajar de cara a los compromisos que tiene la institución para este 2020.

Es de anotar que los ‘Rojos’ disputarán, de momento, cuatro competencias en el año: dos ligas y la copa Betplay, además de la Copa Libertadores. En caso de no avanzar en el certamen internacional y no llegar a la fase de grupos, el equipo podría caer en la Copa Sudamérica, siempre y cuando su rendimiento en las fases previas de la Libertadores no sean malos.