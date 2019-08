FOTOS: Los hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova están ¡GIGANTES!

Poco se ha sabido de los mellizos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova, pero los paparazzis no le temen a nada y se aventuraron a fotografiar a los pequeños junto a su madre, quienes ya no son bebés y van mostrando la buena genética que heredaron.

Enrique es el que más los muestra en sus redes sociales y podemos ver que Nicholas y Lucy sacaron toda la belleza del cantante español y la tenista rusa. Los momentos divertidos en que los pequeños se ríen de los disparates de su padre o el asombro que les da cuando ven el mar, también se pueden ver en los perfiles oficiales de Enrique, sin embargo, los fotógrafos de los tabloides rosa captaron a Anna con sus retoños paseando por un centro comercial.

En su paseo la deportista cargaba a la pequeña Lucy, mientras que su hermanito caminaba a su lado como si nada, obviamente los tres acompañados de personal de seguridad.

