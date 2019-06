FOTOS: Las irreverentes imágenes de Rihanna en Instagram

La mujer más rica del año, Rihanna, ha publicado en los últimos días una serie de imágenes muy irreverentes en su cuenta oficial de Instagram.

Rihanna siempre se ha caracterizado por ser una mujer llevada por su parecer, por ende siempre ha hecho y mostrado lo que piensa que está bien, que la ha puesto en el centro de las críticas por romper convencionalismos, como las últimas imágenes que ha publicado en su perfil de Instagram, que hacen parte de un editorial para la revista Interview Magazine.

En una de las primeras fotos que publicó se ve a la cantante de Barbados recostada en un sofá con las piernas abiertas luciendo un enterizo transparente estampado en animal print con una boa marrón con la que tapa sus partes íntimas, aunque sus senos se alcanzan a ver bajo su outfit.

En las otras imágenes se ve a la intérprete de “Love on the brain” posando para la cámara, con un look muy años 20 y con el que sería un traje de baño verde esmeralda drapeado muy sugestivo, pero es la última la que acapara toda la atención, pues “Riri” está escupiendo lo que habría sido un trago de un licor que estaba bebiendo. Cada foto tiene en promedio 1.5 millones de likes e infinidad de comentarios enalteciendo la belleza extravagante de la diva pop.

Aquí están las fotos:

Ver esta publicación en Instagram @interviewmag Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 10 Jun, 2019 a las 6:21 PDT

Ver esta publicación en Instagram @interviewmag Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 10 Jun, 2019 a las 6:25 PDT

Ver esta publicación en Instagram damn near lost a lung thanks to @melzy917 and this belt. @interviewmag Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 13 Jun, 2019 a las 6:40 PDT

Ver esta publicación en Instagram when it’s laundry day, but you found a leather scarf. @interviewmag Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 13 Jun, 2019 a las 6:43 PDT