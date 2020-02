Famosos de la talla de Lady Gaga y Kim Kardashian demostraron su emoción con el concierto de Shakira y Jennifer López en el show de medio tiempo del Super Bowl.

El Halftime Show se volvió tendencia en redes sociales y millones de personas en el mundo vieron este magno concierto que dieron las cantantes latinas. Los famosos no fueron ajenos a ello y una de las primeras en pronunciarse sobre el tema fue la cantante Pink, quien le envió la mejor energía a las artistas y posteriormente las felicitó por su actuación.

Otra que también se emocionó con “Shaki” y J Lo fue Lady Gaga, quien hace tres años asumió el reto de cantar en el Super Bowl. La intérprete de “Born This Way” resaltó el talento de las latinas y su muestra de poder femenino. Por su parte las Kardashian Kim y Khloé mostraron su apoyo a Shakira y a Jennifer respectivamente.

La diseñadora Donatella Versace, quien vistió a J Lo para el evento, también las felicitó en Instagram, donde Ricky Martin ya había hecho su publicación al respecto.

A continuación los trinos y publicaciones de los famosos alabando el show de las cantantes.

. @JLo and @shakira and all the special guests were so incredible!!! What a fun halftime show I danced and smiled the whole time. Such powerful sexy women!!!! On camera and off!!!!! Love you beautiful sexy talented women 💕💋 #SuperBowlHalftimeShow #SuperBowl

— Lady Gaga (@ladygaga) February 3, 2020