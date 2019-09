FOTOS: “La enfermera Ivanka” le dicen a la hija de Trump a su llegada a Bogotá

La hija del presidente estadounidense, Ivanka Trump, desató una oleada de críticas, chistes y hasta memes con el vestido que eligió para pisar tierras colombianas, pues muchos dicen que parece vestida de “enfermera de los años 50”.

“Se debe estar muriendo de frío” comentó una usuaria de Twitter al ver la imagen de Ivanka bajando del avión en Bogotá, quien fue recibida por al vicepresidenta de la Nación Martha Lucía Ramírez. Las fotos publicadas en esa misma red social han sido retuiteadas por muchos de los seguidores de la hija del presidente estadounidense y han hecho mofa de ello, pues el vestido que usó se asemeja a los uniformes que usaban las enfermeras en los años 50.

Ivanka está en el país para tratar temas de empoderamiento femenino y tendrá una agenda apretada. Uno de los eventos se realizó en la Escuela General Santander, donde hizo un homenaje a los caídos en el pasado atentado terrorista. Aquí algunos de los memes y comentarios que le sacaron a Ivanka en Twitter.

Just landed in Bogota, Colombia. Thank you Vice President Marta Lucía Ramírez for the warm welcome. Looking forward to a great trip! 🇺🇸🇨🇴#WGDP pic.twitter.com/v6Kit7dRcG — Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 3, 2019

Just landed in Bogota, Columbia. Thank you Vice President Marta Lucía Ramírez for the warm welcome. Looking forward to a great trip! I’m wearing my nurse ensemble coz I’m gonna cure them of cocaine. 🇱🇷 🇨🇷 #WGDP I got a new wig! pic.twitter.com/hJp9Y68Da3 — Princess First Daughter (@PrincessFirstD1) September 3, 2019