FOTOS: Juanes, Raphael y Alejandro Sanz entre los artistas afectados por la prohibición de eventos masivos a causa del coronavirus

A causa de las medidas que han tomado el gobierno nacional y el local de Bogotá para prevenir el contagio del coronavirus en el país, los conciertos de Juanes, Raphael y Alejandro Sanz en el Movistar Arena han sido aplazados.

Ya se están empezando a hacer efectivas las medidas de la emergencia sanitaria decretada en todo el país y específicamente en la capital colombiana, entre las que están cancelar cualquier evento, de toda índole, que esté pensado para congregar más de 500 personas en un solo recinto.

Por ello, el Movistar Arena de Bogotá, uno de los lugares más grandes para shows en el país, anunció a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales que sus tres conciertos más próximos quedan aplazados hasta nueva orden, es decir, los cantantes españoles Raphael y Alejandro Sanz y el paisa Juanes no podrán presentarse ante el público capitalino.

El antioqueño también publicó en sus cuentas oficiales información sobre su concierto y afirmó que se están estudiando nuevas fechas para reprogramarlo. Por otro lado Sanz se pronunció en Twitter y declaró que volverá a Colombia a dar el show que hoy no pudo dar.

Por otro lado, se había confirmado la realización del concierto de Maroon 5, sin embargo, con el anunció del presidente Iván Duque decretando la emergencia sanitaria en todo el territorio colombiano, este show también sería cancelado junto con los festivales Estéreo Picnic, Jamming Festival y los performance de Nicola Cruz, Lindsay Stirling y Ricardo Villalobos.

Me da mucha tristeza comunicarles que el concierto de Bogotá ha sido pospuesto por seguridad sanitaria. Esto pasará, pero debemos hacer caso a las recomendaciones… cuando se pueda yo vuelvo y les canto con to, no importa cuando sea. Os quiero con el alma. 😞

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 12, 2020