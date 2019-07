FOTOS: Juan Pablo Montoya reaparece públicamente y los memes sobre su look son ¡ÉPICOS!

El piloto Juan Pablo Montoya reapareció en medios de comunicación y lo comparan con Jorge Barón por su “casco” con canas.

El clip que está circulando de Juan Pablo hace parte de una campaña publicitaria que promete traer una sorpresa grande al país, pero al parecer la sorpresa fue la nueva imagen del piloto, pues su cabello tiene más canas de las que se recordaba y su corte se asemeja mucho al del mítico presentador de televisión Jorge Barón.

De inmediato los usuarios de Twitter dejaron florecer toda su creatividad y ya se están compartiendo diferentes memes sobre el tema, que han hecho reír a más de uno, pues hasta con el Ken de Barbie lo están comparando. Aquí algunos:

No los compares, solo disfrutalos #JuanPabloMontoya pic.twitter.com/rzbMmYVBWV

Vivo con el miedo de que la ardilla que mataron para hacer el injerto de pelo para Juan Pablo Montoya, cobre vida y todo se convierta en el episodio de Snake en la Casita del Horror IX. pic.twitter.com/ULiXOK1E6H

— Sorry not sorry. (@Jesutria) 15 de julio de 2019