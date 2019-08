FOTOS: José Narváez le da lección animalista a los que lo critican por no “apapachar” a su perro Jack

El actor y presentador José Narváez arremetió contra sus detractores y les aclaró el porqué de sus expresiones emotivas diferentes con sus dos perros, además de cuestionarlos sobre sus acciones animalistas que tanto alegan.

La polémica se armó porque José subió a su cuenta oficial de Instagram un carrusel de cuatro fotos con sus dos perros, en las que se ve cómo abraza a Odín, el Terranova. La imagen le pareció tierna a muchos, sin embargo, otros empezaron a recriminarle al actor el hecho que solo abrazara a uno y “no le diera amor” a Jack, su otra mascota. Fue tanta la polémica que entre los mismos seguidores de Narváez empezaron a pelearse.

Al ver la polémica, José cortó las cosas de raíz y publicó otro carrusel de imágenes, pero esta vez solo con Jack y aclaró por qué no lo abrazó en las instantáneas anteriores y de una vez dejó bien clarito por qué Odín no sale en estas. “Los perros, como los hijos humanos, tienen diferentes personalidades y comportamientos además del factor raza y edad, y si son adoptados peor aún porque vienen con historias tristes de su pasado… ¿Notan que aquí [en las nuevas fotos] no está Odin? Simplemente porque su raza, su edad avanzada y su estado de salud se lo impiden, así que el parque, el deporte y la calle los puedo compartir solo con mi loquito, con Jack… Es más, me ayuda hasta a estirarme; en cambio en espacios cerrados es muy nervioso”, confesó el esposo de la presentadora Cristina Hurtado.

No siendo suficiente, también indagó a sus detractores sobre las acciones que han hecho para salvar a estos animalitos que están en situaciones lamentables e invitó a sus “haters” que en vez de estarlo molestando, adopten un perro.