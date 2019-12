FOTOS: ¡EN CENIZAS! Quedó ‘Andiamo’, el lujoso yate de Marc Anthony

‘Andiamo’, el lujoso yate del cantante Marc Anthony, quedó hecho cenizas luego de que se incendiara en el muelle donde permanecía.

Los bomberos de Miami lograron controlar las llamas que se produjeron en el lujoso yate que estaba estacionado cerca a la gran avenida McArthur, que conecta el centro de la ciudad con South Beach.

Aún se desconocen las causas de las llamas, lo que sí se sabe es que en el momento del incendio el barco estaba desocupado y no había ningún tripulante o viajero en él. También se conoce que los bomberos batallaron con las llamas durante dos horas y el yate quedó en pérdida total bajo el agua.

Miami Fire Rescue units responded to a 120Ft yacht that was on fire at approximately 07:30pm today. Units from Miami-Dade Fire Rescue and Miami Beach Fire Rescue were called upon to assist with water assets. Fire was under control within 2 hours and no other boats were damaged. pic.twitter.com/5cRYSqfbhq — Miami Fire Rescue (@CityofMiamiFire) 19 de diciembre de 2019

Incredibly proud of our @CityofMiamiFire as they tackled a fire aboard 120 ft vessel at Watson Island. Code 1 fire boats from Miami supported by @MiamiBeachFire & @MiamiDadeFire. Witnessed these professionals in action tonight with our new fire boat & they were impressive pic.twitter.com/8gy4h3gilm — Emilio T Gonzalez (@emiliotgonzalez) 19 de diciembre de 2019