FOTOS: El antes y el después de Moisés Angulo

El cantante y actor Moisés Angulo hace parte de la escuela de ‘Yo me llamo’ y su aparición en el programa no ha pasado desapercibida para los tuiteros, quienes de inmediato revivieron algunas de sus fotos de años atrás e hicieron algunos comentarios sobre su nuevo look.

Moisés es uno de los actores de vieja data en Colombia. Participó en producciones como “El Faraón”, “Los Cuervos”, “San Tropel”, “Quieta Margarita” y “Calamar”, entre muchas otras. Su último papel en la televisión colombiana fue en la bioserie “Celia”, en la que interpretó al villano Simón Cruz, rol que lo hizo merecedor del premio TvyNovelas.

Hoy se desempeña como uno de los mentores de la escuela del reality de imitación ‘Yo me llamo’, donde se encarga de pulir a los imitadores para que logren ser los dobles perfectos de cantantes famosos. En los dos primeros capítulos se ha podido ver al aire recibiendo a los ganadores de las audiciones y ha salido a la luz su cambio de look, al que le han sacado algunos chistes y hasta memes.

Aquí las fotos del antes y el después de Moisés, además de algunos memes y comentarios que podemos encontrar en Twitter:

Más estirado qué Moisés Angulo. #nuevosdichos #YoMeLlamo — Dunia Soad De la Vega Jalilíe (@duniasoad) September 26, 2019

Moisés Ángulo ya tiene cositas de Norberto. — El Pecue (@lepecue) September 26, 2019

Moisés Ángulo fue el único que encontró a su doble exacto en el primer día de #YoMeLlamo pic.twitter.com/bEk8QZA588 — Angel o Demonio (@angeI_odemonio) September 25, 2019