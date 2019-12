Con un mensaje extenso Daniela Ospina recordó a su papá con nostalgia e invitó a sus seguidores a la unión familiar, pues esta sería la primera navidad de la empresaria y expareja de James Rodríguez que no pasará con su padre.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Daniela recordó a su padre Hernán Ospina con una fotografía en la que aparece su núcleo familiar y a quienes les dedicó unas hermosas palabras en el primer día del mes de diciembre.

En el mensaje destacó que su padre fue un hombre intachable que siempre entregó lo mejor de él. “Para mí… un hombre simplemente intachable, que nos entregó lo mejor de sí. Fuimos una familia feliz y aunque lo seguimos siendo hoy siento demasiado su ausencia y no saben cómo he valorado cada segundo que compartimos juntos y no sólo conmigo, también con Salomé, porque tuve la fortuna que mi hija conociera a un abuelo como él y quiero que él sepa que ella lo recuerda todos los días de su vida”, manifestó Daniela en la publicación.