FOTOS: Becky G se convirtió en una ‘bomba sensual’ de Instagram

Rebbeca Marie Gómez, conocida en el mundo del entretenimiento y la música como Becky G, además de consolidarse como una de las artistas urbanas del momento, ahora salta a ser una de las más hot de las redes sociales.

La joven cantante de 21 años, comparte las imágenes más ardientes entre sensuales poses y poca ropa.

“Mis letras son un poco más atrevidas, sexys y sensuales pero eso no debería ser problema. Hay una línea en donde no deberías decirle a una persona qué puede hacer y qué no, cómo se puede vestir y cómo no. Eso no lo entiendo y no me gusta”, dijo a Vanguadia.