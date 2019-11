Fotos: Así se vieron Júpiter, Venus y La Luna juntos en el firmamento

Tonight's close conjunction of #Venus (left), #Moon and #Jupiter from #Turin, Italy. Great view! 🔭📸

La vistosa conjuncion de hoy con la #Luna, Venus (izquierda) y Júpiter desde Turin #Torino. pic.twitter.com/U4dHOW7AtO

— Diego González (@dgonzalez_83) November 28, 2019