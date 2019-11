FOTOS: Así fue la ¡PELEA CAMPAL! de Luisa Fernanda W y Nicolás Arrieta en Twitter

Los youtubers Luisa Fernanda W y Nicolás Arrieta se pegaron la agarrada del siglo en Twitter y todo porque la paisa aseguró que lo único que sabía del influencer eran sus acusaciones por abuso sexual, pero al parecer no era así.

Todo empezó porque Nicolás se pronunció en sus redes sobre el paro nacional y una usuaria de Twitter recordó las acusaciones por abuso sexual que alguna vez recayeron sobre él. Luisa respondió el tweet de la chica afirmando que eso era lo único que conocía de él y ahí fue cuando estalló la pelea, pues Arrieta publicó unos pantallazos de los que habría sido una conversación entre los youtubers en 2013.

En los pantallazos se lee que Luisa y Nicolás conversan sobre cosas banales y laborales y en una parte se puede ver que Luisa le dice que le “lama” su supuesto nuevo tatuaje, como si se tratara de un “filtreo” entre los jóvenes.

Luisa respondió con más pantallazos de esa conversación mostrando que solo se habían hablado por asuntos de trabajo, pero Nicolás contraatacó afirmando que Luisa solo lo atacaba a él sin haberse pronunciado sobre el día de la lucha contra la violencia hacia la mujer, cuyo día oficial fue el pasado 25 de noviembre.

Otra usuaria apoyó a Nicolás diciendo que Luisa era “una pata” y “la W” respondió que prefiere que la llamen así a ser acusada de abuso sexual y se despachó en argumentos sobre haber sido “peinada” por unos chats enfatizando en las acusaciones de Arrieta, quien al final aprovechó toda la polémica para recordar que el paro nacional sigue en pie.

Exacto yo lo único que he escuchado de ese señor es que dicen que varias mujeres lo demandaron por abuso. De resto no tenia ni idea de su trabajo.

Prefiero que digan que soy una pata, prefiero que me digan la “sin luto” prefiero que digan que “no canto” prefiero que digan lo que sea menos que he abusado sexualmente de alguien, y eso es lo que dicen y afirman varias mujeres de él, eso si lo veo extremadamente grave.

Claro que la conozco, te parece poco lo que dicen de mi ??? Y aquí sigo firme no me he dejado pisotear por las calumnias y burlas que hacen algunos. yo no estoy destilando odio, solo hablo de lo que dicen y de videos que vi, esto no me lo inventé yo https://t.co/FZUF2K9L1G

— Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) 27 de noviembre de 2019