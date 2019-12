FOTOS: Alaban la belleza de la mamá de Sara Uribe por posar en ¡TRAJE DE BAÑO!

Beatriz Cadavid, la mamá de la presentadora Sara Uribe, también monta algunas fotos sexys y le llueven halagos.

“Hermosa”, “Linda, igual que Sarita” y “bella” son algunos de los piropos que recibe Beatriz en sus publicaciones de Instagram, donde ha dejado mostrar un poco más de piel luciendo un traje de baño enterizo d muchos colores.

Aunque muchos le reconocen que gracias a ella Uribe cuenta con una belleza natural y estas fotos lo demuestran, otros le recriminan el no publicar fotos con su nieto Jacobo, hijo Sara con Frady Guarín. Y no falta quien se atreve a decirle que ahora no se le ven tantos lujos como antes, haciendo alusión a la supuesta ruptura de su hija con el futbolista, sin embargo, otros usuarios la defienden.

