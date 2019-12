FOTOS: A Valerie Domínguez le “dan palo” por sus transparencias y ella responde como una ¡DAMA!

La presentadora de ‘Yo me llamo’ Valerie Domínguez le salió adelante a las críticas por su vestuario con toda la elegancia del caso.

La mayoría de televidentes y fanáticos de Valerie aman cada uno de los looks que luce en las galas del reality y se lo expresan a través de sus redes sociales, donde la barranquillera muestra sus mejores outfits.

Sin embargo, no faltan los que no están de acuerdo con tanta piel a la vista y hasta se preocupan por al salud de Valerie, con críticas que a veces no se dan en el mejor tono. Aún así, la exreina y también actriz sabe muy bien cómo hacerles frente haciendo gala de su clase, elegancia y buen sentido del humor. A continuación algunas de las respuestas de Valerie en Instagram: