Fotos: A una médica le prohibieron ejercer su profesión por querer cumplir su sueño de ser modelo y publicar sensuales fotos

Nang Mwe San, una joven médica birmana, quiso cumplir su sueño de ser modelo, pero sus exuberantes posados en Facebook hicieron que perdiera su licencia para ejercer la medicina, lo que ha provocado una polémica en el conservador país asiático.

“Realmente me entristece y disgusta porque aún quiero trabajar como médica en el futuro y trabajé mucho e invertí mucho tiempo para conseguir la licenciatura. Voy a tratar de conseguir mi licencia de nuevo”, explica la modelo de 29 años a Efe en la casa en la que vive con sus padres en el centro de Rangún, la principal ciudad del país.

Tras acabar la carrera, Nang Mwe San ejerció la medicina durante cuatro años, pero hace dos decidió emprender una carrera como modelo que incluye anuncios de televisión, portadas de revistas de moda y fotografías en Facebook en las que a veces posa con poca ropa y en actitudes que muchos encuentran excesivamente provocativas en la puritana Birmania, país de mayoría budista.

“Mi ídolo es Kim Kardashian y me siento segura para ser yo misma. No me gustan otros miembros de la familia Kardashian, solo admiro a Kim porque fue la primera, así que me gustaría ser la primera médica que es también una modelo sexy”, cuenta Nang Mwe San.

Esta combinación no gustó al Consejo Médico de Myanmar (nombre oficial de Birmania), que el pasado 3 de junio le envió una carta notificándole que revocaba su licencia por considerar que sus fotos y vídeos “contravienen la tradición birmana”, tras haber advertido a la joven el pasado mes de enero de que no podía dedicarse a ambas actividades.

Nang Mwe San, que cuenta con más de medio millón de seguidores en Facebook, publicó la carta en su página de la red social y miles de internautas reaccionaron con casi seis mil comentarios, muchos apoyándola a ella, pero otros defendiendo la decisión del Consejo Médico.

EFE