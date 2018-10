Foto: Zayn Malik volvió por más tinta pero esta vez se tatuó la cabeza

El ex integrante de One Direction Zayn Malik nuevamente volvió a tatuarse, sin embargo esta vez decidió hacerlo en su cabeza, pese a que los tatuajes en esta zona son una apuesta arriesgada, el cantante no se dejó intimidar y se realizó una figura geométrica alrededor de su oreja, estrenando al mismo tiempo un nuevo corte de cabello.

Zayn quiso compartir el resultado con todos sus fans a través de su cuenta de Instagram, donde no comentó nada al respecto, restándole importancia quizás por el gran número de tatuajes con los que cuenta.

El cantante tiene un historial problemático con algunos tatuajes, luego de realizarse una caricatura de su ex prometida Perrie Edwards, el cual tuvo que ser cubierto al iniciar una relación con Gigi Hadid, a quien también decidió llevar en su piel con un tatuaje de sus ojos, no contando con que a mediados de este año se separarían.