Foto y video: “Hay liendra pa’ rato”, ‘La Liendra’ volvió a Instagram, y se desahogó de muchas cosas

Luego de que la red social Instagram decidiera suspenderle la cuenta durante una semana a Mauricio Gómez, conocido como ‘La liendra’, luego de que este publicara unos videos que para muchos fueron ofensivos, sobre unos colegas caleños que dieron una opinión diferente a la de él, el influencer pudo recuperar su cuenta, y a través de varias historias, le comentó a sus 3.8 millones de seguidores que “hay liendra para rato”, y además, en su perfil personal, se desahogó y reflexionó sobre lo sucedido.

En sus historias de Instagram se puede ver como la Liendra publica, de manera jocosa, su regreso a redes. Allí le hace saber a sus seguidores que seguirá creando contenido, y que seguirá haciéndolo, no solo por sus fans, sino por su familia, pues ese es su sustento.

Gómez fue mucho más lejos, y en su perfil personal aprovechó para contar que esta semana para él fue muy positiva, pues descubrió muchas cosas y pudo dedicarle tiempo a su familia: “En esta semana pude pensar y ver muchas cosas sobre mi vida, estar alejado de las redes me sirvió para darme cuenta de la hermosa vida que tengo aparte de la Liendra, pero sin embargo, también me di cuenta que amo ser la Liendra, amo mi trabajo, no saben cuanta falta me hacia hacer historias, videos y todo”.

Pero el mensaje no quedó ahí, y aprovechó para tirarle pullas a quienes celebraron su caída: “también me di cuenta quién es quién, si tengo amigos o no, y la verdad por ese lado quedo un poco triste, porque me di cuenta que los amigos que tengo, son amigos de la ‘Liendra’ y no de Mauricio. Fue duro ver cómo la gente que pensé que me apoyaba, celebraba mi caída, pero saben, Dios sabe cómo hace sus cosas y me mostró quien está y quien no”, agregó.

Tras esto, el influenciador indicó que en la noche de este domingo 1 de diciembre volverá con sus tradicionales videos, por lo que volverá a la normalidad su perfil de Instagram.