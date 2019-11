FOTO: Sebastián Yatra no se rapó, todo fue un ¡ENGAÑO!

El cantante Sebastián Yatra engañó a sus seguidores y nunca se cortó el pelo, como lo hizo ver ayer en una de sus publicaciones en Instagram.

Sebastián dejó atónito a más de uno con su supuesto cambió de look, en el que se dejaba ver con su pelo rapado. Muchos de sus amigos lo alabaron por la “decisión”, pero otros no quedaron muy convencidos.

Para tranquilidad de aquellos que no quedaron contentos con el cambio, se trataba de una broma de Yatra, conocido por hacer jugarretas de vez en cuando. “Me arrepentí del cambio de look entonces me “descorté” el pelo.. 🔥🔥🔥👦🏻👦🏻👦🏻crackkkk @joeloliverohair @rickymontaner te queda mejor a ti 🙄☝🏻”, escribió en su publicación.