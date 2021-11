Con sexy y navideña foto, Sara Uribe le robó suspiro a actor de ‘Pasión de Gavilanes’

A pocos días de celebrar su cumpleaños, la presentadora Sara Uribe publicó en su Instagram una fotografía donde dejó ver que su casa ya está lista también para recibir las época decembrina y con su sensualidad, deslumbró a más de un seguidor, entre ellos, al actor Juan Alfonso Baptista, más conocido como ‘El Gato’.

Uribe decidió retratarse cerca a su árbol de navidad, con una copa de vino a su lado, un vestido corto negro, tacones y labios rojos. La fotografía la acompaño con el texto: «Un vinito por este diciembre que está a punto de comenzar…¿o qué? No me digás que no 🍷».

La publicación cuenta con más de 50 mil likes, pero el comentario que más llamó la atención es el del actor, Juan ‘El Gato’ Baptista’, que al parecer, le gustó la fotografía de la rubia y no le bastó tan solo un me gusta.

«Ave maria ombe», le escribió el paisa en la publicación.

Sara Uribe ha estado muy activa en los últimos días con sus redes sociales.

