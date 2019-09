FOTO: Rodrigo Candamil recordó su faceta de “¡REINA!”

El actor Rodrigo Candamil aprovechó los jueves de #TBT para recordar al famoso Lucas De La Rosa, el personaje de ‘Chepe Fortuna’ que terminó con serie propia.

“En mis épocas de Señorita Colombia”, escribió Rodrigo en la publicación donde sale su personaje Lucas junto a su compañera de reinado Reina Carolina Araújo (interpretada por Mábel Moreno) y la protagonista de la historia, la niña Cabrales (Taliana Vargas), en una carroza de mar.

La imagen ya cuenta con casi 10 mil likes y sus seguidores están felices recordando las jugarretas del “niño mariposo”, que cautivo al público de tal manera que le hicieron un spin off solo a él, la serie ‘Casa de reinas’, que no tuvo tanto éxito como ‘Chepe’, pero sí dejó ver un poco más de este particular “rey”.