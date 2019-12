FOTO: ¡QUÉ CAMBIO! Así se veían las Kardashian hace 10 años y así se ven ahora

Si a alguien hemos visto casi todos los días durante la última década ha sido al clan Kardashian, cuyas integrantes siguen siendo muy bellas, pero hoy brillan con mucho más glamour y dinero que hace 10 años.

El 2019 está terminando y con él se empieza a cerrar una década de muchos cambios, en los que especialmente las celebridades estuvieron más expuestas que nunca, por ello podemos comprar a la perfección cómo se veían hace 10 años y cómo lucen hoy, como es el caso de las Kardashian-Jenner Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie.

Un usuario de Twitter se tomó el trabajo de hacer el comparativo de cómo se veían las cinco hermanas en una de las alfombras a las que asistieron hace una década con la última foto que se tomó el clan en la celebración de Noche Buena. El cambio es totalmente visible y aunque Kourtney y Kim son las que menos han cambiado, sabemos que las Kardashian ya no son las mismas, luego de 18 temporadas de su reality ‘Keeping Up With The Kardashians‘.