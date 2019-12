FOTO: Paulina Vega le canta la tabla a los que opinan sobre su cuerpo

La ex Miss Universo Paulina Vega le puso “los puntos sobre las íes” a aquellos que se sienten con derecho de opinar sobre su cuerpo en un sentido mensaje publicado en Instagram.

Paulina no tiene ningún problema en decir lo que piensa y se cansó de los que le critican su cuerpo porque sí o porque no, al punto de dedicar todo un post en su perfil oficial de Instagram para dejar claro que las medidas no son importantes, lo que realmente debe interesar es la salud.

Además hizo un llamado a las niñas, jóvenes y mujeres que la sigan para que le apuesten a su salud, no a una forma determinada del cuerpo, y les aconsejó que disfruten su vida y no se cohíban por seguir un patrón irreal de belleza.