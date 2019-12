FOTO: ¡PAO PAO! Paula Andrea Betancur y su esposo se ganaron un gran regaño de sus fans por no ponerle guantes de invierno a su hija Fátima

La exreina Paula Andrea Betancur y su esposo Luis Miguel Zabaleta generaron una gran polémica por publicar una foto con su hija Fátima sin guantes, en pleno invierno en Nueva York, Estados Unidos.

Paula y Luis no se cambian por nadie junto a su pequeña y están viviendo uno de los mejores momentos como familia en “La gran manzana”, sin embargo, sus miles de seguidores no se pierden ningún detalle de lo que publican en redes, como el hecho de que la bebita no tenga guantes en una de las fotos que aparecen en el perfil de Zabaleta.

“Vea Fátima tan linda y sin guantes”, “abriga a Fátima, qué frío”, “bueno, ustedes de guantes y Fátima por qué no tiene” y “frío, los guantes de la bebita” fueron algunos de los reclamos de los seguidores a la feliz pareja, sin embargo, El mismo Luis Miguel le respondió a varios argumentando que ese día no había hecho tanto frío y por eso le pudieron quitar los guantes protectores a la pequeña.