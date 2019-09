FOTO: Nicki Minaj borró el tweet con el que anunció su retiro de la música y se disculpa con otro

La cantante Nicki Minaj conmocionó al mundo con el anuncio de su retiro a través de un tweet, que mucho tomaron como broma e incluso como una consecuencia de un hackeo. Hoy el tweet ya no está, pero al parecer su retirada sigue en pie.

El motivo por el cual Nicki se retira es totalmente entendible y aceptable: quiere tener familia. Ya han sido varios los casos en los que las cantantes han tenido que parar temporal o indefinidamente con su proyecto musical para poder tener hijos de la forma más natural posible. El caso de la cancelación de la gira en Europa de Cardi B por su embarazo o el aplazamiento de la presentación de Beyoncé en Coachella por la espera de sus gemelos son ejemplos palpables. O no yéndonos tan lejos, el “stop” de Shakira en el que se dedicó a tener a Milan y Sasha también es prueba de ello.

Esta vez Nicki lo dijo claro. “He decidido retirarme y tener a mi familia. Yo sé que ustedes están felices ahora. A mis fans, sigan representándome, háganlo hasta el día de mi muerte, la X en la caja, porque nadie me checa. Los amo de por vida”, decía el tweet que armó el revuelo y ahora ya no está. En su lugar hay otro en el que la cantante expresa sus disculpas por sus palabras directas: “Todavía estoy justo aquí. Todavía locamente enamorada de ustedes y lo saben. En retrospectiva, esta debería haber sido una discusión de Queen Radio y lo será. Les prometo que serán felices. Sin invitados, solo nosotros hablando de todo. El tweet fue abrupto e insensible, me disculpo ♥ ️🙏”.

La cantante no se ha pronunciado más sobre el tema y muchos de sus fans ya lo dan por hecho, por el momento no habrá más Nicki Minaj, solo una Onika Tanya Maraj en proyecto de madre.

A continuación el tweet borrado y el de las disculpas:

I’m still right here. Still madly in love with you guys & you know that. In hindsight, this should’ve been a Queen Radio discussion & it will be. I promise u guys will be happy. No guests, just us talking about everything. The tweet was abrupt & insensitive, I apologize babe ♥️🙏 https://t.co/eS0oHipwtg

