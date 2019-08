FOTO: Muere la mamá de Hassam de la misma enfermedad que él padece: cáncer

Con una emotiva publicación en Instagram, el comediante Hassam le contó al país la terrible noticia de la muerte de su madre Lucía.

Según escribió el mismo Hassam en su cuenta oficial de Instagram, su progenitora llevaba 8 años luchando contra un cáncer y lamentablemente falleció precisamente el Día del humorista. “El humor cruel parece ser el más agudo y sabroso de hacer hasta que nos toca, para cerrar este día del humorista, hoy se me fue mi mamá, Lucía, 8 años batallando contra el cáncer, ojalá tuviera yo la mitad de su fuerza, tantos sueños que le quedé debiendo, su película, el libro de poesías, la serenata con Proculo, no alcancé. Pero lo que me enseñó estará conmigo siempre. Acompáñenme por favor con una oración para que Jesús me la reciba y desde el cielo siga sonriendo con mis estupideces”, escribió Hassam.

Dos días antes el comediante había anunciado a sus fans que estaba iniciando su tratamiento de quimioterapias, pues en el momento padece de Mieloma múltiple, un tipo de cáncer que se da en las células de plasma y se acumula en la médula ósea. No se sabe si el cáncer de doña Lucía era el mismo, aún así, acompañamos a Hassam en este momento tan difícil.