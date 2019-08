FOTO: Maluma le declara su amor a Madonna en su felicitación de cumpleaños

El cantante paisa Maluma le dedicó un tierno y diciente mensaje a la reina del pop Madonna en su cumpleaños número 61.

La legendaria Madonna está celebrando su cumpleaños 61 y muchos colegas le han expresado sus mejores deseos. Obviamente el paisa no se podía quedar atrás, pues es uno de los consentidos de la “reina” el último año y por eso el “pretty boy” le expresó todo su amor en una foto que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

“Happy birthday to the greatest, the real queen 👑 … Love U miss crazy! 🎁🎊🎉🎈 “, (‘Feliz cumpleaños a la más grande, la verdadera reina. Te amo, señorita loca’ en español), escribió el intérprete de “HP”, dejando claro que Madonna ocupa un gran espacio en su corazón.