FOTO: “Mal vestida” le dicen a Dani Duke por el look que usó para entrevistar a las actrices de ‘Aves de presa’

Dani Duke siempre sorprende con sus looks y esta vez no fue de una forma tan positiva, pues a muchos no les gustó cómo lució al momento de entrevistar a las protagonistas de la cinta ‘Aves de presa’.

La influencer tuvo la oportunidad de sentarse en la misma mesa junto a Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead y Jurnee Smollett-Bell para hablar de la nueva cinta de DC Comics, donde muestran parte de la vida de la inigualable Harley Quinn.

La entrevista estuvo interesante y todas compartieron un momento agradable que se pudo ver en las publicaciones de Dani en Instagram, sin embargo a varios de sus seguidores no les gustó en lo absoluto el outfit que qligió y le hicieron saber que no estuvo a la altura de la nominada al Óscar.