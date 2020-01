Foto: ¿Los huevos de oro? A un turista le cobraron $19.000 por dos huevos fritos en un hotel

En redes sociales se ha vuelto costumbre de los colombianos y extranjeros publicar las inconformidades que muchos tienen a la hora de ser turistas en algunas regiones del país, como es el caso de una persona que, en un hotel de Honda, Cundinamarca, pagó $19.000 por dos huevos, lo que llamó la atención e indignación de muchos.

En la factura se puede ver que, además de los dos huevos, la persona pidió un jugo de fresa, por el que tuvo que pagar $7.500 adicionales. En total, por el desayuno la persona pagó $26.500, por lo que los comentarios no esperaron.

Algunos hicieron la comparación, e indicaron que un huevo cuesta $300, por lo que el costo del plato no superaría los $2.000, incluyendo el material con el que se elabora. Ante esta situación, muchos indicaron que por eso algunos turistas no vuelven al país, mientras que otros aseguraron que eso pasa por no pedir la carta o preguntar los precios desde un principio.