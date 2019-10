FOTO: Le robaron el carro al papá de Yuranis León en Cartagena

Tal como lo mostró en sus redes sociales, al papá de Yuranis León, la esposa del champetero Mr. Black, le robaron su carro en “la heroica”.

“Este carrito que ven aquí se lo robaron a mi papá es su mayor tesoro es un Chevrolet Sprint modelo 93 color verde número de placa RIA 080 De Bucaramanga si tienes alguna información por favor comunícate al 301 7712403 Ayúdame a compartirlo. El valor sentimental es distinto al valor comercial”, escribió en una de sus historias la intérprete de “Sailor Moon Rémix“.

La pareja de champeteros también declararon al diario El Universal de Cartagena que el papá de Yoranis “había parqueado tipo 5 de la tarde y cuando se levantó hoy a trabajar a eso de las 3 de la mañana no encontró su carro. No estamos buscándolo solo por el tema material, sino por el valor sentimental que tiene para nosotros. En ese carro hasta me monté yo cuando él me iba a llevar a las partes”.

Por el momento el automóvil no ha aparecido y las autoridades están adelantando los trabajos pertinentes para encontrarlo.