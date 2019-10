FOTO: ‘La Segura’ defiende las cirugías plásticas de su mamá

La youtuber Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’, defendió a su mamá en Instagram, quien estaba siendo matoneada por las supuestas cirugías plásticas que se ha practicado.

‘La Segura’ deslumbró a sus seguidores hace unos meses cuando publicó imágenes con su madre en un viaje que hicieron a la isla de San Andrés. en las publicaciones su progenitora se llevó miles de elogios pero también críticas, por las cirugías estéticas que se ha realizado.

Han sido tantos los malos comentarios hacia su madre que la youtuber decidió eliminar varias fotos que había puesto de su mamá y a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram la defendió, arremetiendo contra los que no están de acuerdo con las transformaciones corporales que la mujer se ha hecho y enviándoles un mensaje contundente.

“Y al que no le guste lo operada que está mi AMADA MADRE pues sencillamente no me siga. La amo con mi vida entera y podría dar la vida por ella, así que no pierdan el tiempo enviando mensajes estúpidos”, se puede leer en la publicación que compartió la cuenta de Instagram @siguiendoafamosos12.