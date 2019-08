Foto: La imagen que le dio a entender a Mateo Carvajal por qué no iba a volver a dormir

La relación entre Mateo Carvajal y Melina Ramírez, forjada durante la grabación del Desafío en 2017, dio mucho para hablar, y ahora, luego de que la pareja tuvo un hijo, el ganador de ese reality dijo entender el por qué no iba a poder volver a dormir, y lo confesó con una foto en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Carvajal aseguró que ya entendía “cuando me decían que me preparara para no dormir”, y publicó una fotografía con su hijo, lo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores, que en un par de horas le comentaron la publicación.

El paisa aprovechó además para agradecerle a todas las personas que han estado pendientes del nuevo integrante de su familia.