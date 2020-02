FOTO: La hermana de Yina Calderón salió en su defensa después de la ¡”MECHONEADA”! con Manuela Gómez

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, le dedicó una historia a todos aquellos que están criticando a la exprotagonista de novela por haberse “mechoenado” con Manuela Gómez, su excompañera de Casa Estudio.

El video de Yina y Manuela agarradas del pelo se volvió viral en menos de una hora. En ´le se ve a las dos exprotagonistas “mechoneándose” en pleno establecimiento comercial de Medellín y en la trifulca la que llevó del bulto fue Gómez, pues Yina la mojó tirándole líquido encima y hasta la mandó al suelo.

Después de todo esto, miles de usuarios de redes condenaron el bochornoso echo y hasta insultaron a las mujeres, quienes no han salido a la luz pública confesando qué fue lo que desató semejante alboroto. La única que ha dicho algo al respecto es Juliana, quien en una de sus historias le comunicó a todos que Yina es una persona tranquila y no es dada a este tipo de espectáculos, por lo que pide que no se le juzgue or este hecho.